كوريا الشمالية ترسل "بالونات قمامة وروث" إلى جارتها الجنوبية!

ذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية تطلق أعدادا كبيرة من البالونات التي تحمل القمامة باتجاه الجنوب منذ ليل الثلاثاء.



وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه تم العثور على أكثر من 260 بالونا كوريا شماليا تم إسقاطها في أجزاء مختلفة من البلاد حتى بعد ظهر اليوم الأربعاء، استعادتها فرق الرد السريع العسكرية وإزالة المتفجرات.

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واشار الجيش الى أن البالونات جلبت أنواعا مختلفة من القمامة والروث، لكنه لم يعثر حتى الآن على فضلات بشرية.



هذا ونصح الجيش المدنيين بعدم لمس الأغراض الملقاة جوا من كوريا الشمالية والإبلاغ بعد اكتشافها.