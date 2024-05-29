نابلس مساء اليوم.. إصابة إسرائيليين بجروح خطرة جراء عملية دهس

أفادت وسائل إعلام اسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطرة جراء عملية دهس بالقرب من نابلس.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "شخصين أصيبا بجروح خطيرة في حادث الدهس على الطريق السريع رقم 5077 بالقرب من مستوطنة إيتامار بالقرب من نابلس".

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وقالت الصحيفة إن "قوات كبيرة هرعت إلى مكان الحادث وتم نشر حواجز على الطرق"، في حين لاذ المنفذ بالفرار من مكان الحادث. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "شخصين أصيبا بجروح خطيرة في حادث الدهس على الطريق السريع رقم 5077 بالقرب من مستوطنة إيتامار بالقرب من نابلس".وقالت الصحيفة إن "قوات كبيرة هرعت إلى مكان الحادث وتم نشر حواجز على الطرق"، في حين لاذ المنفذ بالفرار من مكان الحادث.



وذكرت أن "المنفذ الذي قام بعملية الدهس قرب مستوطنة إيتامار جاء من مدينة نابلس، وصدم شخصين، ثم عاد في الاتجاه الذي جاء منه".

هذا ووصفت الصحيفة حالة المصابين في عملية بالحرجة، وقالت إنه تم نقلهما بواسطة سيارة إسعاف عسكرية إلى مستشفى بيلنسون في مدينة بيتح تكفا.



من جهته، قال رئيس مستوطنات شمالي الضفة الغربية يوسي داغان في بيان: "عملية الدهس وقعت بالقرب من حاجز أمني جنوب نابلس والمصابان جنديان".