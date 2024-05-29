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عربي-دولي

امرأة تنتحل صفة طبيبة أطفال.. وتوهم الناس بأنها تعمل بأحد مستشفيات بغداد

Lebanon 24
29-05-2024 | 16:15
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ألقت السلطات الأمنية العراقية القبض على امرأة انتحلت صفة طبيبة أطفال.

وأعلن المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، في بيان، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في بغداد- الرصافة، رصدت معلومات تفيد بوجود امرأة تقوم بانتحال صفة طبيبة أطفال، وإيهام المواطنين بأنها تعمل في أحد مستشفيات بغداد".
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وأضاف أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري بالتعاون مع مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة ومتابعة ميدانية أثمرت بالقبض على المتهمة بالجرم المشهود بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، حيث سلمت إلى الجهات القضائية المختصة لتنال جزاءها العادل وفق القانون".

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