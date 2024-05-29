واشنطن تردّ على مشروع قرار الجزائر: لن يغيّر الوضع على الأرض

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اعتبر نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن "أي مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة قد لا يكون مفيداً"، في رده على نص تقدمت به الجزائر يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الهجوم الإسرائيلي في رفح.وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود في تصريح لصحافيين: "لقد قلنا منذ البداية أن أي نصّ إضافي على صلة بالوضع حاليا قد لا يكون مفيداً، ولن يغيّر الوضع على الأرض".وأضاف: "لا نعتقد أن قراراً جديداً سيغير الوضع ميدانياً"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة التي لا تتردد في استخدام حق النقض في المجلس لحماية حليفتها إسرائيل، تؤيد دائماً المفاوضات للتوصل إلى هدنة في المنطقة".وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن "النص الجزائري غير متوازن ولا يشير إلى أن حركة "حماس" هي المسؤولة عن هذا النزاع"، معتبرا أن "رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار قادر على وضع حد للحرب بقبول اتفاق هدنة".