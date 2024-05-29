الحوثي: أسقطنا مُسيّرة من طراز إم.كيو - 9 في مأرب

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع أن "الجماعة أسقطت طائرة مسيرة من طراز (إم.كيو-9) في مأرب.

وأضاف أن "هذه الطائرة المسيرة هي الطائرة السادسة التي تم إسقاطها من هذا النوع حتى الآن".

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من جهة أخرى، قالت القيادة المركزية الأميركية، سنتكوم، إنها "تمكنت من تدمير منصتي إطلاق صواريخ في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".



وفي بيان لها، قالت سنتكوم: "أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية."



وأضاف البيان: "في اليوم التالي، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير منظومتين جويتين غير مأهولتين فوق البحر الأحمر تم إطلاقهما من منطقة يسيطر عليها الحوثي".



