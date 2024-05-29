Advertisement

عربي-دولي

ماكرون يدعو عباس لإصلاح السلطة للاعتراف بدولة فلسطين

Lebanon 24
29-05-2024 | 18:30
A-
A+
Doc-P-1205682-638526284879593275.jpg
Doc-P-1205682-638526284879593275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس محمود عباس إلى مباشرة إصلاحات حيوية في السلطة الفلسطينية، تمهيداً للاعتراف بدولة فلسطينية، على ما أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان.
وفي اتصال هاتفي مع عباس، أكد الرئيس الفرنسي التزام فرنسا بالعمل مع شركائها الأوروبيين والعرب لبناء رؤية مشتركة للسلام توفر الضمانات الأمنية للفلسطينيين والإسرائيليين"، و"لإدراج مسار الاعتراف بدولة فلسطين في دينامية فعالة.
Advertisement

وأشار ماكرون إلى أن "فرنسا تريد سلطة فلسطينية يتم إصلاحها وتعزيزها قادرة على ممارسة مسؤولياتها على كل الأراضي الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة وبما يصب في مصلحة الفلسطينيين".
وأكد عباس خلال الاتصال التزام الحكومة الفلسطينية ببرنامجها للإصلاح المؤسسي، ودعا باقي الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشدّد ماكرون كذلك على عزم فرنسا على العمل مع الجزائر وشركائها في مجلس الأمن الدولي لكي يعبر عن موقف قوي حيال رفح فضلاً عن مواصلة الجهود بشأن مشروع قرار فرنسي.
كما أكد أن "قصف إسرائيل الأخير في رفح يشكل مأساة جديدة، مقدّماً التعازي الحارة إلى الشعب الفلسطيني للحصيلة البشرية التي لا تحتمل في عملية غزة.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:01 | 2024-05-30
00:01 | 2024-05-30
23:48 | 2024-05-29
23:39 | 2024-05-29
23:34 | 2024-05-29
23:24 | 2024-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24