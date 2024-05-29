ماكرون يدعو عباس لإصلاح السلطة للاعتراف بدولة فلسطين

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس محمود عباس إلى مباشرة إصلاحات حيوية في السلطة الفلسطينية، تمهيداً للاعتراف بدولة فلسطينية، على ما أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان.وفي اتصال هاتفي مع عباس، أكد الرئيس الفرنسي التزام فرنسا بالعمل مع شركائها الأوروبيين والعرب لبناء رؤية مشتركة للسلام توفر الضمانات الأمنية للفلسطينيين والإسرائيليين"، و"لإدراج مسار الاعتراف بدولة فلسطين في دينامية فعالة.وأشار ماكرون إلى أن "فرنسا تريد سلطة فلسطينية يتم إصلاحها وتعزيزها قادرة على ممارسة مسؤولياتها على كل الأراضي الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة وبما يصب في مصلحة الفلسطينيين".وأكد عباس خلال الاتصال التزام الحكومة الفلسطينية ببرنامجها للإصلاح المؤسسي، ودعا باقي الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وشدّد ماكرون كذلك على عزم فرنسا على العمل مع الجزائر وشركائها في مجلس الأمن الدولي لكي يعبر عن موقف قوي حيال رفح فضلاً عن مواصلة الجهود بشأن مشروع قرار فرنسي.