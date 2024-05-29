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"محور فيلادلفيا".. إسرائيل تؤكد سيطرتها على كامل حدود غزة

Lebanon 24
29-05-2024 | 23:09
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أكد الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على منطقة عازلة بطول الحدود بين قطاع غزة ومصر، مما يعني أن إسرائيل تسيطر فعليا على كامل الحدود البرية للقطاع الفلسطيني.

يأتي هذا تزامنا مع مواصلة إسرائيل القصف على رفح في جنوب القطاع رغم الأمر الصادر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجمات على المدينة التي سبق أن لجأ إليها نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
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وفي بيان بثه التلفزيون، قال دانيال هاجاري كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية حققت السيطرة العملياتية على "محور فيلادلفيا" الممتد على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، مستخدما الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الممر الذي يبلغ طوله 14 كيلومترا.

وقال هاجاري "كان محور فيلادلفيا خط أكسجين لحماس التي دأبت على استخدامه لتهريب الأسلحة إلى منطقة قطاع غزة".

ولم يوضح هاجاري ما الذي تعنيه السيطرة "العملياتية"، إلا أن مسؤولا عسكريا إسرائيليا قال في وقت سابق إن هناك "قوات إسرائيلية على الأرض" على طول أجزاء من الممر.

والحدود مع مصر على طول الطرف الجنوبي لقطاع غزة هي الحدود البرية الوحيدة للقطاع التي لم تكن خاضعة للسيطرة الإسرائيلية المباشرة.

ودفعت إسرائيل في وقت سابق الأربعاء بدبابات لتنفيذ هجمات في أنحاء رفح وقالت إن حربها على حماس في قطاع غزة من المرجح أن تستمر طوال العام.

وتقدمت الدبابات الإسرائيلية إلى قلب مدينة رفح للمرة الأولى يوم الثلاثاء على الرغم من أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بوقف الهجوم على المدينة.

وقالت محكمة العدل الدولية في حكمها الذي أصدرته يوم الجمعة الماضي إن إسرائيل لم توضح كيف ستحافظ على سلامة سكان رفح الذين تم إجلاؤهم وكيف ستوفر الغذاء والماء والدواء لهم. ودعت المحكمة أيضا في حكمها حماس إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الذين احتجزتهم في السابع من أكتوبر.

وقال سكان في رفح إن الدبابات الإسرائيلية توغلت في تل السلطان غرب المدينة وفي يبنا وقرب الشابورة في الوسط قبل التقهقر إلى منطقة عازلة قرب الحدود مع مصر بدلا من البقاء في مواقعها مثلما حدث في هجمات أخرى.(سكاي نيوز)



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