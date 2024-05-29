حل البرلمان البريطاني رسميا تمهيدا لإجراء انتخابات عامة في تموز

دخل حل البرلمان البريطاني حيز التنفيذ رسميا الخميس تمهيدا لإجراء انتخابات في 4 تموز تتوقع استطلاعات الرأي أن يحقق فيها حزب العمال فوزا على حزب المحافظين الحاكم.



وبعد القرار المفاجئ الذي اتخذه رئيس الوزراء ريشي سوناك الأسبوع الماضي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، أصبحت الآن جميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 650 شاغرة على أن تبدأ الحملات الانتخابية التي تستمر 5 أسابيع لانتخاب نواب جدد يشغلون مقاعدهم 9 تموز المقبل. (RT)

Advertisement