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عربي-دولي

بشأن أزمة الشرق الاوسط... الرئيس الصيني: ندعم مؤتمر سلام "واسع النطاق"

Lebanon 24
29-05-2024 | 23:24
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دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الخميس إلى عقد مؤتمر سلام "واسع النطاق" لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، محذرا من أن العدالة في الشرق الأوسط لا يمكن أن تكون "غائبة إلى الأبد".

وقال شي في كلمته أمام منتدى الصين والدول العربية في بكين، إن "الشرق الأوسط أرض تتمتع بآفاق واسعة للتنمية.. لا ينبغي للعدالة أن تغيب إلى الأبد"، داعيا إلى "عقد مؤتمر سلام دولي واسع النطاق وأكثر موثوقية وفعالية".
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وأضاف الرئيس الصيني أنه سيسعى إلى تعميق التعاون في مجال الطاقة مع الدول العربية، مؤكدا خلال خطابه وفقا لبيان وزارة الخارجية الصينية، أن الصين ستواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الجانب العربي في مجال النفط والغاز، ودمج أمن الإمدادات مع أمن السوق. وقال إن "الصين مستعدة للعمل مع الجانب العربي في مجال البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الطاقة الجديدة وإنتاج المعدات.
وطالب شي بوقف إطلاق النار في غزة، مشددا على وجوب وقف معاناة المدنيين في قطاع غزة، وأكد أن بلاده ستقدم مساعدات إضافية عاجلة لوكالة الأونروا.
وقال الرئيس الصيني إن بكين تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، مؤكدا استعداده لبناء علاقات صينية عربية كمعيار للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين.
وأضاف شي بالقول: "مستعدون للعمل مع الجانب العربي لاستكشاف سبل لحل القضايا ذات الصلة بالمناطق الساخنة بما يدعم تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل".
وفي ختام كلمته أعلن شي استضافة الصين للقمة الصينية-العربية الثانية في العام المقبل 2026. (RT)
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