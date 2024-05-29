انفجاران يستهدفان مقرين لمؤسستين أجنبيتين في بغداد (فيديو)

وقع انفجاران في العاصمة العراقية بغداد، استهدفا مقرين لمؤسستين أجنبيتين في ساعة مبكرة من اليوم الخميس.



وطال الانفجار الأول مقر شركة أميركية للمعدات الثقيلة في حي الجادرية، بينما الثاني وقع في مقر معهد بريطاني لتعليم اللغات في شارع فلسطين.

🔴عاجل



🔹استهداف شركة كتر بلر الأمريكية في منطقة الجادرية المربع الرئاسي بالعاصمة بغداد.



🔹استهداف ثاني في بغداد يطال معهد كامبرج في منطقة شارع فلسطين.



سلسلة استخداف المصالح الغربية بدات منذ لسبوع تقريبا ةبدات بالمطاعم الامريكية وتطورت لمعمل البيبسي في ابو غريب واليوم مركزين. pic.twitter.com/dTnhpqZuls — Dr. Haider Salman (@sahaider75) May 29, 2024 Advertisement



ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في الحادثين. (العربية) ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في الحادثين. (العربية)