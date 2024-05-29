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عربي-دولي

انفجاران يستهدفان مقرين لمؤسستين أجنبيتين في بغداد (فيديو)

Lebanon 24
29-05-2024 | 23:34
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وقع انفجاران في العاصمة العراقية بغداد، استهدفا مقرين لمؤسستين أجنبيتين في ساعة مبكرة من اليوم الخميس.

وطال الانفجار الأول مقر شركة أميركية للمعدات الثقيلة في حي الجادرية، بينما الثاني وقع في مقر معهد بريطاني لتعليم اللغات في شارع فلسطين.
 
 
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ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في الحادثين. (العربية)
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