انفجاران يستهدفان مقرين لمؤسستين أجنبيتين في بغداد (فيديو)

🔴عاجل
🔹استهداف شركة كتر بلر الأمريكية في منطقة الجادرية المربع الرئاسي بالعاصمة بغداد.
🔹استهداف ثاني في بغداد يطال معهد كامبرج في منطقة شارع فلسطين.
سلسلة استخداف المصالح الغربية بدات منذ لسبوع تقريبا ةبدات بالمطاعم الامريكية وتطورت لمعمل البيبسي في ابو غريب واليوم مركزين. pic.twitter.com/dTnhpqZuls
— Dr. Haider Salman (@sahaider75) May 29, 2024
🔴عاجل
🔹استهداف شركة كتر بلر الأمريكية في منطقة الجادرية المربع الرئاسي بالعاصمة بغداد.
🔹استهداف ثاني في بغداد يطال معهد كامبرج في منطقة شارع فلسطين.
سلسلة استخداف المصالح الغربية بدات منذ لسبوع تقريبا ةبدات بالمطاعم الامريكية وتطورت لمعمل البيبسي في ابو غريب واليوم مركزين. pic.twitter.com/dTnhpqZuls