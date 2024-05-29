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عربي-دولي
"إنه يعاني من تلف في الدماغ" بايدن يسخر من ترامب.. ما علاقة مواد التطهير المبيضة؟
Lebanon 24
29-05-2024
|
23:39
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سخر الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأربعاء، من خصمه السياسي الرئيسي الجمهوري دونالد ترامب، قائلا إنه أصيب بتلف في الدماغ بسبب استعماله حقن مواد التطهير المبيضة.
وقال بايدن في تجمع انتخابي في بنسلفانيا: "ثم يخبرك ترامب أنه أعظم رئيس. هذا هو المفضل لدي. يقول إنه أعظم رئيس أسود في التاريخ الأميركي، حتى أكثر من أبراهام لينكولن".
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وأضاف: "أعني هل يمكنكم تخيل هذا؟ كما قلت، أعتقد أنه حقن الكثير من مواد التطهير المبيضة، وأعتقد أن ذلك أثر على دماغه".
وفي نيسان 2020، ناقش ترامب الذي كان رئيسا للولايات المتحدة آنذاك، خلال خطاب ألقاه في البيت الأبيض إمكانية استخدام المطهرات داخليا لمكافحة فيروس كورونا. ثم اتهم المعارضون السياسيون ترامب باقتراح حقن مواد التبييض المطهرة.
وأكد مصنعو هذه المنتجات والخبراء مرارا أنه لا ينبغي أخذ مثل هذه الحقن تحت أي ظرف من الظروف.
ومواد التطهير المبيضة أو كما تعرف باسم (ماء جافيل)، هي محلول مؤكسد يشيع استخدامه كمطهر ومبيض. (روسيا اليوم)
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