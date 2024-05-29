في مجالات النفط والتكنولوجيا.. افتتاح منتدى التعاون الصيني العربي في بكين

افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ " منتدى التعاون الصيني العربي في بكين، معربا عن إحساسه العميق بالألفة" مع الدول العربية، بهدف تعميق العلاقات مع المنطقة.



ووفق ما ورد في بيان لوزارة الخارجية الصينية، قال شي: "كل مرة ألتقي فيها بأصدقائنا العرب، أشعر بإحساس عميق بالألفة"، مؤكداً أن "الصداقة بين الصين والشعب الصيني والدول والشعوب العربية تنبع من التبادلات الودية على طول طريق الحرير القديم".

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ولفت إلى أن "الصين ستواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الجانب العربي في مجالي النفط والغاز، ودمج أمن الإمدادات مع أمن الأسواق".



وأكد الرئيس الصيني أن "الصين جاهزة للعمل مع الجانب العربي في مجال البحث والتطوير لتكنولوجيا الطاقة الحديثة وإنتاج المعدات".



وتابع: "سندعم مشاركة شركات الطاقة والمؤسسات المالية الصينية في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول العربية بقدرة إجمالية تفوق ثلاثة ملايين كيلووات".



بدوره، قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، إن الاجتماع يأتي في وقت يحتاج فيه العالم التكاتف لمواجهة التحديات المشتركة، مضيفا أن الحاجة ملحة لتعاون عربي صيني مشترك مع التوتر الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط واستمرار الحرب في غزة.



وطالب الشيخ محمد بن زايد بوقف لإطلاق النار في غزة، وقال إن: "هناك حرص على الارتقاء بالتعاون العربي الصيني لآفاق أرحب... أثق أن مخرجات هذا الاجتماع ستعزز من مستوى التنسيق بين العالم العربي والصين".



من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الدول العربية تسعى لخفض التصعيد في المنطقة مرحبا بالأدوار الإيجابية للدول التي تشاركنا أهدافنا هذه لدعم الاستقرار كالصين. كما طالب بالوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة في غزة.