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مقتل إسرائيليين اثنين في عملية دهس بالضفة الغربية

Lebanon 24
30-05-2024 | 00:01
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل إسرائيليَّين ليل الأربعاء، في عملية دهس قرب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة.
 
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وكان الجيش قد أشار في بيان مقتضب مساء الأربعاء، إلى عملية دهس عند تخوم نابلس قرب مستوطنة إسرائيلية.

وبدأ الجيش على الفور مطاردة الشخص المشتبه بأنه نفذ العملية التي تأتي على خلفية الحرب في قطاع غزة.
 
وقال موقع والا الإسرائيلي إن منفذ عملية الدهس قرب نابلس سلم نفسه للجيش الإسرائيلي.
 
 
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية مخلفا مئات الشهداء وآلاف الجرحى. (العربية)
 
 
 
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