إسرائيل استهدفت تجمعا لشاحنات وقود لحزب الله في حمص.. هذا ما كشفه المرصد السوري

Advertisement

أكدت وزارة الدفاع السورية أمس الأربعاء مقتل طفلة وإصابة 10 أشخاص آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة سكنية في مدينة بانياس المطلة على البحر المتوسط.وقالت الوزارة في بيان إن القصف الإسرائيلي وقع في حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء الأربعاء من اتجاه الأراضي اللبنانية واستهدف أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية.كما أضافت الوزارة أن القصف أدى أيضا لوقوع بعض الخسائر المادية.فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه دوى انفجاران بتلة نفوس في مدينة بانياس الساحلية، مما أدى لمقتل طفلة كحصيلة أولية وإصابة 20 آخرين.ووفقا للمصادر فإن الانفجارين نتيجة سقوط صاروخ إسرائيلي وآخر للدفاعات الجوية السورية.وقال المرصد السوري لـ"العربية "، أن إسرائيل استهدفت مكتبا في بانياس.مقتل 3 عناصر من حزب الله في حمصكما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا واحدا على الأقل قرب منطقة الفرقلس في ريف حمص الشرقي، والتي يقول المرصد إن قوات تابعة لحزب الله تنتشر ضمنها.وقال لـ"العربية "، إن إسرائيل استهدفت تجمعا لشاحنات وقود لحزب الله في حمص، ما أدى إلى مقتل 6 بينهم 3 سوريين ينتمون لحزب الله.وأضاف أن القتلى الثلاثة الآخرين من جنسية غير سورية، من دون تحديدها.(العربية)