الجيش الإسرائيلي: "حماس" تحتجز الأسرى في رفح

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، الخميس، إن حركة "حماس" تحتجز الأسرى الإسرائيليين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ولهذا السبب تعمل قوات الجيش في المدينة.





وذكر الناطق في إيجاز صحافي، أن "القوات الإسرائيلية تتقدم في رفح وفقا للمخطط، مستهدفة نقاطا محددة وهي تتقدم على محور فيلادلفيا وقد وصلت إلى موقع تل سلطان".

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وأضاف: "حماس في رفح. حماس تحتجز رهائننا في رفح، ولهذا السبب تعمل قواتنا في رفح. إن حماس تحتجز رهائننا في جحيم عبر حدودنا في غزة، بما في ذلك رفح. لن نتوقف عن النضال من أجل حريتهم".

وفي هذا السياق، أعلن الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أنه ‏خلال الأيام الأخيرة تمكنت قوات الجيش الإسرائيلي من تحقيق السيطرة العملياتية على⁧ محور فيلاديلفيا⁩ على الحدود بين مصر ورفح.

وقال هغاري، إن ‏"محور فيلادلفيا استخدم كشريان الأكسجين لحماس حيث استخدمته بغية تهريب الوسائل القتالية إلى داخل قطاع غزة بشكل دائم".

وأضاف أن "القوات الإسرائيلية عثرت على طول المحور على عشرات المنصات الصاروخية المعدة للإطلاق كما عثرت حتى الآن على 20 نفقا"، مشيرا إلى أن "حماس استغلت محور فيلادلفيا وأقامت بنيتها التحتية على بعد عشرات الأمتار من الحدود المصرية".

وتابع هغاري أنه "في الوقت نفسه تواصل قواتنا مداهمة أهداف وفق معلومات استخبارتية، ففي الأسابيع الأخيرة كشفت القوات الإسرائيلية عن بنية تحتية متشعبة في مدينة رفح طولها كيلومتر ونصف حيث تقع فتحة النفق على بعد مئة متر من معبر رفح، وقد عثر داخله على مجموعة من الأسلحة والقذائف، وقد عملت القوات على تدميره. (RT)