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عربي-دولي

السيسي: ندعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته ووقف الحرب في غزة

Lebanon 24
30-05-2024 | 00:11
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طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، المجتمع الدولي وأطرافه "الفاعلة" بالاضطلاع بمسؤولياتها لوقف الحرب الإسرائيلية التي وصفها بالغاشمة في قطاع غزة.

وخلال افتتاح منتدى التعاون العربي الصيني في بكين، قال إن المجتمع الدولي مطالب بوضع لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضـيهم.
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وأضاف: "لن نسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا".

وأكد الرئيس المصري "ضرورة الالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين، والإقرار بحق الفلسطينيين المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة".

وقال أيضا: "لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية".

وناشد المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة. (العربية)
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