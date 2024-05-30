لمهاجمة الأراضي الروسية... بايدن سيسمح للقوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة الأميركية

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مقالا مطولا أكدت من خلاله أن الرئيس الأميركي جو بايدن يقترب من السماح للقوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة الأمريكية لمهاجمة الأراضي الروسية.



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وبحسب الصحيفة، من المرجح أن تكون هذه الخطوة مصحوبة بشرط من واشنطن باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف عسكرية حصريا، وليس على أهداف مدنية على الأراضي الروسية. وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض امتنع عن التعليق على هذا الموضوع، لكنه أشار إلى أن التغيير في موقف بايدن "حتمي".وبحسب الصحيفة، من المرجح أن تكون هذه الخطوة مصحوبة بشرط من واشنطن باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف عسكرية حصريا، وليس على أهداف مدنية على الأراضي الروسية.

وبدأ البيت الأبيض "بإجراء مراجعة رسمية" للقيود الحالية على استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للمساعدة العسكرية الأميركية.

وفي 25 أيار، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ دول الحلف إلى "رفع بعض القيود" المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية التي تنقل إلى القوميين الأوكرانيين، وبالتالي السماح لهم بمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية. وردا على ذلك، دعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني ستولتنبرغ إلى الاستقالة.





وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليقا على المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بم تلعب.

بدوره، أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن نظام كييف يستخدم الأسلحة الأمريكية منذ فترة طويلة لمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية. (RT)