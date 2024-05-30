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عربي-دولي

روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط الصواريخ والطائرات المسيّرة

Lebanon 24
30-05-2024 | 01:45
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في آخر تطورات المعارك الميدانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا إسقاط الصواريخ والطائرات المسيرة، اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته تقارير من موسكو وكييف.

فقد نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الدفاعات الجوية أسقطت 8 صواريخ من طراز "أتاكمز" فوق بحر آزوف واعترضت 8 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم اليوم الخميس.
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وفي وقت سابق، قال مسؤول روسي محلي في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو، إن حطام الصواريخ ألحق أضرارا بعبارتين قرب مدينة كيرتش وتم تعليق الحركة على خط العبارات هناك.

على نحو منفصل، قالت السلطات الروسية إنها علقت حركة السيارات على جسر القرم الرئيسي الذي يربط شبه الجزيرة بروسيا.

وفي كييف، قال قائد القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الخميس، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 7 صواريخ و32 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

وذكر المسؤول الأوكراني على تطبيق تلغرام أن روسيا أطلقت ما مجموعه 51 صاروخا ومسيرة.

وأضاف أن القوات الروسية هاجمت "منشآت عسكرية وبنية تحتية حيوية في أوكرانيا" لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال إيهور تيريخوف، رئيس بلدية خاركيف بشرق أوكرانيا في بيان منفصل، إن بنية تحتية حيوية في المدينة تعرضت للقصف الليلة الماضية وإن 4 أشخاص أصيبوا.

ولم ترد تقارير من السلطات المدنية والعسكرية الأخرى عن وقوع إصابات أو دمار بسبب الهجمات.(سكاي نيوز)



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