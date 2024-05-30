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بايدن عن الرئيس المقبل: سيعين 2 من قضاة المحكمة العليا

Lebanon 24
30-05-2024 | 03:25
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توقع الرئيس الأميركي جو بايدن، أن يتمكن الرئيس المقبل من تعيين قاضيين جديدين في المحكمة العليا.
 
وقال في تجمع حاشد في فيلادلفيا: "خمن ماذا، الرئيس المقبل سيكون قادرًا على تعيين اثنين من القضاة".
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وقام الرئيس بحملة في كلية جيرارد لجذب الناخبين السود، وهو جهد يهدف إلى حشد الدعم في مجتمع السود. وتعهد الرئيس بإضافة قضاة تقدميين إلى المحكمة العليا إذا أعيد انتخابه. وقال: "انظر، إذا كانوا في الواقع قادرين على تغيير بعض القضاة عندما يتقاعدون وتعيين بعض القضاة التقدميين حقًا، كما كان الحال دائمًا، أخبرني أن هذا لن يغير حياتك عندما يكون قضاة ترامب قد بدأوا بالفعل في إلغاء التصويت والحقوق، وقلب قواعد الإجهاض وأكثر من ذلك بكثير. هل سندع ذلك يحدث؟ لا لا نستطيع".
 
إلى ذلك، حذر من فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية أخرى.

وتأتي تصريحاته بشأن تعيين قضاة جدد في أعقاب دعوات الشهر الماضي للقاضية سونيا سوتومايور، أكبر قاضية ليبرالية في المحكمة العليا ذات الميول المحافظة، للتنحي عن منصبها بينما يسيطر الديمقراطيون على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ ويمكنهم تأمين بديل لها.

وجاءت الفكرة من النشطاء والمعلقين اليساريين، الذين أرادوا تجنب تكرار ما حدث عندما اختارت القاضية روث بادر جينسبيرغ عدم التنحي في عام 2014 خلال إدارة الرئيس باراك أوباما.

وتوفيت جينسبيرغ عن عمر يناهز 87 عامًا في أيلول 2020 خلال الأشهر الأخيرة من إدارة ترامب. لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تراجعوا عن الدعوات التي تستهدف سوتومايور، البالغة من العمر 69 عامًا، قائلين إنهم "في حيرة من الفكرة".

وعين ترامب خليفة جينسبيرغ وعزز أغلبية المحافظين بـ 6-3 في المحكمة العليا. (العربية)
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