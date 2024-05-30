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عربي-دولي

المعارضة الإسرائيلية تسعى للإطاحة بالحكومة

Lebanon 24
30-05-2024 | 03:45
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يسعى زعماء المعارضة الإسرائيلية، في وضع خطة مشتركة سعيا لاستبدال حكومة بنيامين نتنياهو خلال الفترة المقبلة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الاجتماع الذي ضم زعيم المعارضة يائير لابيد، ورئيسَ حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر، دعا الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس إلى الانضمام إليهم.
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وقال المجتمعون إن استبدال حكومة نتنياهو يأتي في إطار الحفاظ على مستقبل إسرائيل، وفق تعبيرهم.

من جهته، هاجم الوزير وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي، غادي آيزنكوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واتهم آيزنكوت نتنياهو بالفشل في إعادة الأمن وبخداع الإسرائيليين وبإيهامهم باقتراب إعادةِ المختطفين وحل كتائب حماس في رفح.

وقال أيزنكوت إن الأمر سيستغرق من 3 إلى 5 سنوات لتحقيق استقرار كبير، ثم سنوات عديدة أخرى لتشكيل حكومة أخرى.

وأضاف أيزنكوت أن الحكومة فشلت في وقف البرنامج النووي الإيراني ومن الواضح أن إيران اليوم في مكانها الأكثرِ تقدما وتهديدا، حسب تعبيره. (سكاي نيوز)
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