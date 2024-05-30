على الرغم من التنديد الدولي.. الجيش الإسرائيلي يُعلن: عملية رفح تتم طبقاً لمعلومات استخباراتية

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يستمر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، رغم التنديد الدولي، بهجومه على مدينة رفح حيث تتركز حربه مع حركة حماس في قطاع غزة، بعدما أعلن، أمس لأربعاء، السيطرة على محور فيلادلفيا، الشريط الحدودي الاستراتيجي بين القطاع ومصر.وتعهد الجيش الإسرائيلي بمواصلة العملية العسكرية التي ينفذها في رفح. ونقل بيان للجيش الإسرائيلي عن متحدث باسمه القول، إن العملية تتم في رفح لأن حركة حماس موجودة هناك وتحتجز عددا من الإسرائيليين.وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، إن الجيش تمكن من السيطرة عسكريا على محور فيلادلفي الحدودي بين قطاع غزة ومصر، متعهدا بمواصلة العملية الحالية في رفح رغم اعتراضات دولية وإقليمية.وأضاف المتحدث دانيال هاغاري أن العملية التي بدأها الجيش الإسرائيلي في رفح في السابع من أيار الجاري تتم لأن حركة حماس الفلسطينية التي تخوض الحرب ضد إسرائيل منذ نحو 8 أشهر موجودة هناك.وقال المتحدث: "حماس موجودة في رفح"، مشيراً إلى أنها تحتجز الأسرى في رفح، مضيفاً أن إسرائيل لن توقف القتال في رفح حتى تحرير المحتجزين.وبدأ الجيش الإسرائيلي التوغل في رفح رغم اعتراضات الإدارة الأميركية ودول أوروبية على توسيع العملية مخافة مقتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين.لكن هاغاري قال إن العملية "تتم طبقا لمعلومات استخباراتية دقيقة". وأضاف "نستخدم ذخيرة دقيقة.. نعمل على تفكيك حماس في رفح".واتهم المتحدث العسكري الإسرائيلي حركة حماس بتحويل محور فيلادلفي إلى "مرتع للإرهاب".وقال أيضا إن قواته عثرت على العشرات من منصات إطلاق الصواريخ نحو الداخل الإسرائيلي بقرب الحدود مع مصر. ولم يتسن على الفور التأكد من إعلان المتحدث الإسرائيلي، الذي قال أيضا إن الجيش قضى على نحو 300 مسلح من حماس في رفح.وأفادت وزارة الصحة في حكومة حماس أمس الأربعاء عن سقوط 75 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للقتلى في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب إلى 36,171 شهيدا ، غالبيتهم من المدنيين. (العربية)