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عربي-دولي

الخارجية الروسية تعلن عن زيارتين لبوتين إلى كوريا الشمالية وفيتنام

Lebanon 24
30-05-2024 | 04:39
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو عن تحضيرات لزيارتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية وفيتنام.


وقال رودينكو ردا على سؤال حول زيارة الرئيس الروسي إلى البلدين: "التحضيرات للزيارتين في مرحلة متقدمة".
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في وقت سابق، قال الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن لدى بوتين خططا للقيام بزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية، ويجري الإعداد لها.

هذا ودعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بوتين خلال زيارته إلى روسيا في أيلول 2023، لزيارة كوريا الشمالية، وذكرت العديد من المصادر أنه سيتم الاتفاق على موعد الزيارة لاحقا. (RT)
 
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