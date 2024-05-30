إنفجار يهزّ سوريا وسقوط جرحى... شاهدوا الصور التي تُوثّق ما حدث هناك

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نقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء عن مصدر في قيادة شرطة حمص، وسط سوريا، قوله إن "انفجارا وقع في سيارة سياحية في حيّ الشماس في المدينة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص".وتناقلت صفحات إخبارية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا قالت إنها "لانفجار عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة بجانب السكن الجامعي قرب حي الشماس في حمص".وتحدثت المعلومات الأولية عن إصابتين بليغتين في الانفجار. (روسيا اليوم)