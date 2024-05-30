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عربي-دولي

إنفجار يهزّ سوريا وسقوط جرحى... شاهدوا الصور التي تُوثّق ما حدث هناك

Lebanon 24
30-05-2024 | 05:10
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نقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء عن مصدر في قيادة شرطة حمص، وسط سوريا، قوله إن "انفجارا وقع  في سيارة سياحية في حيّ الشماس في المدينة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص".

وتناقلت صفحات إخبارية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا قالت إنها "لانفجار عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة بجانب السكن الجامعي قرب حي الشماس في حمص". 
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وتحدثت المعلومات الأولية عن إصابتين بليغتين في الانفجار. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 
 
 
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