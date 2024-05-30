حادثة مرعبة حصلت في أحد المطارات... هكذا تُوفي شخصٌ بطريقة مروّعة

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لقي شخص مصرعه، بعدما سحبته شفرات توربينات دوارة لمحرّك طائرة كانت تستعدّ للإقلاع في مطار شيبول في أمستردام.ووقعت الحادثة على مدرج المطار خارج الصالات المزدحمة، بينما كانت إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية تستعدّ للإقلاع إلى بيلوند في الدنمارك.وقالت شركة الطيران الهولندية في بيان: "وقع حادث في مطار شيبول، إذ سقط شخص في محرك طائرة قيد التشغيل".وأضافت "مات الشخص للأسف"، لكنها لم تذكر اسمه.وتم إجلاء الركاب من الطائرة وفُتح تحقيق بالحادثة، بحسب شرطة الحدود الهولندية المسؤولة عن الأمن في أكبر مطارات هولندا. (العربية)