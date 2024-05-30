هزّة أرضيّة ضربت إيران اليوم... ما هي قوّتها وهل من إصابات ووفيّات؟

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 على مقياس ريختر، ضواحي مدينة راور، شمال محافظة كرمان الواقعة جنوب شرق إيران فجر اليوم الخميس.



ووفق تقرير مركز عمليات الأزمات في جامعة كرمان للعلوم الطبية، فإنه وبحسب تقييم الفرق المختصة في المناطق المتضررة من الهزّة، لم "يتم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة". (روسيا اليوم)

Advertisement