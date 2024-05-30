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إقتصاد

الصين تنتقد تحقيق المفوضية الأوروبية بشأن سياراتها الكهربائية

Lebanon 24
30-05-2024 | 05:39
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قالت وزارة الخارجية الصينية، إن بكين حثت المفوضية الأوروبية على وقف التحقيق الذي تجريه بشأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، واصفة التحقيق بأنه "غير منطقي" ولا يتماشى مع القواعد الدولية.
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وبدأت المفوضية، التي تشرف على القواعد التجارية في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، تحقيقا في تشرين الاول بشأن ما إذا كان قطاع صناعة السيارات الكهربائية في الصين يتلقى دعما حكوميا يقتضي فرض رسوم جمركية إضافية.

لكن المفوضية ستؤجل القرار بشأن الرسوم الجمركية إلى ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المزمعة في التاسع من حزيران.

والأسبوع الماضي، قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفع الرسوم الجمركية، على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100 بالمئة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. (سكاي نيوز)

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