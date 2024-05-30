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عربي-دولي

ألمانيا حثت الاتحاد الأوروبي على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا

Lebanon 24
30-05-2024 | 05:41
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حثت وزيرة الدولة الألمانية لشؤون أوروبا آنا لورمان دول الاتحاد الأوروبي على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا، بحسب "روسيا اليوم".

وفقا للورمان "أوفت أوكرانيا بجميع المتطلبات اللازمة لبدء المفاوضات بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي".
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أضافت: "من وجهة نظر الحكومة الألمانية، أوكرانيا تلبي جميع متطلبات بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لذلك ندعو جميع الدول الأعضاء إلى الاتفاق بسرعة على إطار تفاوضي".
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