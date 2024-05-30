أُطلِقَ من داخل بلدٍ عربيّ... إسرائيل تُسقط صاروخاً من نوع "كروز"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، عن إسقاط صاروخ من نوع "كروز" في منطقة هضبة الجولان المحتلة، كان قادما من جهة الشرق من دون وقوع إصابات.



من جهته، أفاد المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن "صفارات الإنذار التي دوت جنوب الجولان سببها رصد صاروخ كروز أطلق من العراق". (روسيا اليوم)

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