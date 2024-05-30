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عربي-دولي
أُطلِقَ من داخل بلدٍ عربيّ... إسرائيل تُسقط صاروخاً من نوع "كروز"
Lebanon 24
30-05-2024
|
05:52
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، عن إسقاط صاروخ من نوع "كروز" في منطقة هضبة الجولان المحتلة، كان قادما من جهة الشرق من دون وقوع إصابات.
من جهته، أفاد المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن "صفارات الإنذار التي دوت جنوب الجولان سببها رصد صاروخ كروز أطلق من العراق". (روسيا اليوم)
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