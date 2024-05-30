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عربي-دولي

اليابان... إنشاء لجنة لمراقبة الأجسام الطائرة المجهولة

Lebanon 24
30-05-2024 | 07:11
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يعتزم البرلمان الياباني إنشاء لجنة لمراقبة الأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الفضائية الغريبة، بحسب ما ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء.

وأشارت إلى أن "اللجنة البرلمانية للتحقيق في الظواهر الفضائية الغريبة" سيتم إنشاؤها رسميا في 6 يونيو، بهدف ضمان الأمن في البلاد.
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ويعتزم نواب يابانيون مطالبة الحكومة "بإنشاء هيئة توحد المتخصصين، لأنه إذا تم رصد ظواهر جوية مجهولة الهوية كأنواع من الأسلحة السرية لدول أخرى على سبيل المثال، فقد يشكل ذلك تهديدا لأمن اليابان".

وسيرأس اللجنة وزير الدفاع السابق ياسوكازو هيمادا، وسيكون المتحدث باسمها وزير البيئة السابق، بالإضافة لنجل رئيس الوزراء الياباني السابق جونيشيرو كويزدومي شينجيرو.
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