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عربي-دولي

تحذير صيني من مخاطر نشر صواريخ أميركية في الفلبين

Lebanon 24
30-05-2024 | 08:41
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حذر الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الصينية وو تشيان من نشر الصواريخ الأميركية متوسطة المدى "تايفون" المضادة للطائرات في الفلبين، وقال إنه يهدد بمخاطر عسكرية هائلة في المنطقة.

جاء ذلك وفقا لتصريحات وو تشيان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، حيث تابع: "إن تصرفات الولايات المتحدة والفلبين وضعت المنطقة بأكملها في مرمى نيران المدفعية الأميركية، وجلبت مخاطر عسكرية هائلة للمنطقة، وأثرت بشكل خطير على هيكل الأمن الإقليمي وقوضت السلام والاستقرار الإقليميين".
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ووفقا له، نشرت الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا نظاما صاروخيا متوسط المدى في الفلبين بحجة التدريبات العسكرية، وهي الحالة الأولى من نوعها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ نهاية الحرب الباردة.
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