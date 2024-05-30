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عربي-دولي

بالفيديو.. والد أحد الطلاب يعتدي على معلم داخل المدرسة!

Lebanon 24
30-05-2024 | 08:41
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أقدم ولي أمر طالب في إحدى مدارس العاصمة الأردنية عمّان على الاعتداء بالضرب المبرح على معلم مستخدماً عصا مدببة "قنوة".
 
وقد وثق أحد الطلاب الحادثة بمقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية الدكتور أحمد المساعفة تفاصيل الحادثة التي وقعت في المدرسة، وقال إن المعلم يعمل في إحدى المدارس الحكومية التابعة لمديرية قصبة عمان، وأثناء تأدية واجبه التربوي والأخلاقي لفض مشاجرة حدثت بين مجموعة من الطلبة خارج أسوار المدرسة تعرض للضرب على رأسه من أحد أولياء الأمور وكذلك لتصرفات غير مسؤولة من قبل طالبين اثنين، أحدهما من المدرسة نفسها التي يُدرس بها المعلم والآخر من مدرسة مجاورة.

وأكد الناطق الإعلامي أن الحالة الصحية العامة للمعلم جيدة ومستقرة، حيث يخضع للعلاج في أحد المستشفيات الحكومية.

وأشار المساعفة إلى أنه تم تقديم شكوى لدى الجهات الأمنية بحق المعتدين، مشدداً على أن الوزارة ستتخذ العقوبات الرادعة بحق الطلبة المعتدين.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت والقيم التربوية الأصيلة الكفيلة بتحقيق رؤيتها ورسالتها السامية. (العربية)
 
 
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