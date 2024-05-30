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عربي-دولي

مراسلة "RT" تتعرّض للإعتداء في إسرائيل

Lebanon 24
30-05-2024 | 10:19
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أعرب فريق "روسيا اليوم العربية" عن قلقه إزاء الاعتداءات التي تعرضت لها مراسلته في إسرائيل داليا النمري من قبل صحفيين ونشطاء إسرائيليين يمينيين ويساريين على حد سواء.

جاء ذلك وفقا لما نشرته رئيسة القسم العربي مايا مناع بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابعت: "خلال الأشهر الثمانية الماضية من عملها بالقدس، تم اعتقال داليا وتهديدها بالاعتقال. وقبل بضعة أيام، انضمت القناة 14 الإسرائيلية المقربة من نتنياهو إلى الاضطهاد وأعربت عن سخطها على الهواء مباشرة لأن قناة RT العربية لا زالت تبث في البلاد. وظهرت داليا من بين الصحفيين الذين يزعم أنهم (حرضوا) على المشاعر المعادية لإسرائيل، في إشارة واضحة إلى مصير قناة الجزيرة التي تم حظرها في البلاد، في 5 أيار".
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وقالت مراسلة RT في القدس داليا النمري إنه "حتى قبل تقرير القناة 14، تعرضنا للمضايقات أثناء تغطيتنا لمظاهرات تل أبيب أيضا من قبل الجناح اليساري المؤيد لأوكرانيا. وعلى الجانب الآخر من قبل المتطرفين لأننا نتحدث العربية، لذلك نتعرض للهجوم من كلا الجانبين". (روسيا اليوم)
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