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عربي-دولي

حزب غانتس يقترح حلّ الكنيست.. و"الليكود" يدعو إلى "الوحدة"

Lebanon 24
30-05-2024 | 10:37
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أعلن حزب بيني غانتس العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية أنه تقدم بمشروع قانون لحلّ الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال في بيان: "تقدمت رئيسة معسكر الدولة، عضو الكنيست بانينا تامنو شيتا بمشروع قانون لحل الكنيست الـ25، وذلك استمراراً للخطوة التي يقودها رئيس معسكر الدولة الوزير بيني غانتس، للوصول إلى انتخابات بتوافق واسع قبل تشرين الاول".
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وتعليقاً على القرار، قال حزب الليكود اليميني الحاكم في إسرائيل في بيان إن "حل حكومة الوحدة يمثل مكافأة ليحيى السنوار واستسلاما للضغوط الدولية وضربة قاتلة لجهود إطلاق سراح الأسرى"، وأضاف أنّ "إسرائيل بحاجة إلى وحدة في زمن الحرب". (العربية)
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