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إقتصاد

قطر والسعودية توقعان اتفاقية ضريبية

Lebanon 24
30-05-2024 | 10:53
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وقعت دولة قطر والمملكة العربية السعودية اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ولاسيما الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.

ووقع الاتفاقية كل من وزير المالية علي بن أحمد الكواري ممثلا للجانب القطري، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ممثلا للجانب السعودي. (روسيا اليوم)
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