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عربي-دولي

لحشد الدعم.. زيلينسكي يزور السعودية

Lebanon 24
30-05-2024 | 11:02
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للحصول على دعمها، يعتزم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي زيارة السعودية السبت، وذلك قبل انعقاد المؤتمر في سويسرا.

ونقلت وكالة ألمانية عن مصدر قوله: "سيصل زيلينسكي إلى مدينة جدة السعودية في زيارة قصيرة، يلتقي خلالها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى".
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وأشارت الوكالة إلى أن زيارة زيلينسكي جاءت بهدف حشد دعم أكبر عدد ممكن من الدول قبل انعقاد المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا.

كما وجه زيلينسكي في وقت سابق من الشهر الجاري دعوة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، للمشاركة في القمة حول أوكرانيا بسويسرا.

وتستضيف سويسرا مؤتمرا بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 حزيران المقبل، دون مشاركة روسيا. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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