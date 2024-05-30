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عربي-دولي

حدث استفزازي تنظّمه إسرائيل في "يوم القدس".. هذا ما سيحدث!

Lebanon 24
30-05-2024 | 11:11
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وافقت الشرطة الإسرائيلية على مرور "مسيرة الأعلام" الأسبوع المقبل، من "باب العامود" في مدينة القدس الشرقية، بناء على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن "الشرطة وافقت على مرور مسيرة الأعلام الإسرائيلية، المتوقع تنظيمها الأربعاء القادم، من منطقة باب العامود بمدينة القدس الشرقية".
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وينظم اليمين المتطرف، منتصف الأسبوع المقبل، "مسيرة الأعلام الاستفزازية" في القدس بمناسبة ما يسمى "يوم القدس" الإسرائيلي والتي يقتحم المشاركون فيها البلدة القديمة.

ويعقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليوم الخميس، مداولات لتقييم الوضع مع المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، وقائد الشرطة في القدس دورون تورجمان، حول "مسيرة الأعلام"، وسط توقعات بحدوث مواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين.

ونقل موقع "واينت" العبري عن مصادر مقربة من بن غفير قولها إن "سياسته بشأن يوم القدس هي منح حرية حركة لليهود ولجميع الديانات ومنح حرية العبادة لليهود".

وأوضحت الجمعية اليمينية التي تنظم هذه المسيرة أن مسارها سيشمل "المرور بباب العامود بشكل مؤكد"، وأن "مسيرة الرجال ستدخل من باب العامود ومسيرة النساء ستدخل من باب الخليل، وستنتهي عند الحائط". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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