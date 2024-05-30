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صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لشهداء الحرب في القطاع

Lebanon 24
30-05-2024 | 11:31
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ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36224 شخصا، و81777 إصابة، منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ضمن تقريرها الإحصائي اليومي: "إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 53 شهيدا و357 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

 وأضافت "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

 وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36224 شهيدا و81777 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".

 وقالت الوزارة: "في ظل انهيار المنظومة الصحية في غزة ،وحاجة آلاف المرضى للعلاج بالخارج، ومع استمرار الاحتلال بالسيطرة على المعابر وإغلاقها، نناشد جميع المؤسسات الدولية والجهات المعنية بضرورة فتح معابر القطاع وتسهيل خروج المرضى والجرحى للعلاج بالخارج". (روسيا اليوم)

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