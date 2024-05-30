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عربي-دولي

لتلافي الأخطاء.. "الناتو" يعلن عن خطط جديدة لمساعدة كييف

Lebanon 24
30-05-2024 | 11:55
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خوفًا من تكرار الأخطاء السابقة، أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن الحلف يعتزم تولي المزيد من المهام في تنسيق المساعدات العسكرية لكييف خلال عمليات الإمداد.

وقال ستولتنبرغ متحدثا خلال مؤتمر في براغ: "سنناقش كيف يمكن لحلف "الناتو" أن يلعب دورا أكبر في تنسيق الدعم العسكري والتدريب لتقليل الفجوات والتأخيرات السابقة في الإمدادات. ولذلك، اقترحت إنشاء إطار مالي لسنوات متعددة لمساعدة أوكرانيا، من أجل تحديد الحد المالي الأدنى لضمان المشتريات والثقة في الشفافية والقدرة على التنبؤ بالمساعدات لأوكرانيا".
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واشتكى وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف في وقت سابق من تأخر المساعدات العسكرية القادمة من الغرب، وأكد أن نصفها فقط يصل في الوقت المحدد. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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