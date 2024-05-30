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"كتائب القسام" تعلن استهداف 7 دبابات وقوة إسرائيلية في غزة

Lebanon 24
30-05-2024 | 12:51
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أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس، الخميس، استهداف 7 دبابات وقوة للجيش الإسرائيلي خلال معارك قطاع غزة.

 جاء ذلك ضمن سلسلة بيانات نشرتها "كتائب القسام" عبر حسابها على تلغرام، لمعارك خاضتها بمناطق متفرقة من القطاع اليوم.

 في محور محافظة رفح جنوب القطاع، قالت الكتائب إنها "استهدفت بقذائف الياسين 105 عدد 3 دبابات من نوع ميركفاه في مخيم يبنا".

 وأضافت أنها في المحور ذاته "استهدفت بقذائف الياسين 105 دبابة ميركفاه في محيط مسجد دار السلام".

 كما "دكت بقذائف الهاون قوات العدو المتوغلة خلف تل زعرب"، وفق بياناتها.

( الأناضول)
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