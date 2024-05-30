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عربي-دولي

مسؤول عسكري يكشف.. أوكرانيا تريد جرّ الناتو لحرب ضدّ روسيا!

Lebanon 24
30-05-2024 | 12:44
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انطلاقاً من فرضية منع الانهيار، كشف ضابط الاستخبارات العسكرية الأميركية السابق سكوت ريتر عن عزم القيادة الأوكرانية جر حلف "الناتو" إلى صراع مع روسيا.

وقال ريتر: "تحاول أوكرانيا يائسة تصعيد الصراع حتى يكون رد فعل روسيا حادا للغاية وتضرب إحدى دول "الناتو"، وهكذا سينجر الحلف إلى الأعمال القتالية. وعلى ما يبدو هذه هي الفرصة الوحيدة لأوكرانيا. إنهم لا يفكرون في العواقب، لأن هذه الدولة على حافة الدمار".
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واعتبر أن كييف لا تحتاج إلى موافقة الدول الغربية لارتكاب أي أعمال خطيرة وغير متوقعة، لأن السلطات الأوكرانية تعتبر أن التحريض على الحرب ونشر الأعمال القتالية في دول أخرى سيفيدها. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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