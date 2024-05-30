تطوّر جديد.. إسرائيل تواصل تضييق الخناق على الأونروا عبر هذه الطّرق

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متّهمة إياها بـ"استخدام الأرض بدون موافقة دائرة أراضي إسرائيل"، طلبت السلطات الإسرائيلية من وكالة "الأونروا" إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح شرقي القدس في غضون 30 يوما، مطالبة بدفع غرامة بقيمة 27.1 مليون شيكل (7.32 مليون دولار) بزعم استخدام المكان خلال السنوات الماضية بشكل غير قانوني على مدى السنوات السبع الماضية، إضافة إلى دفع رسوم استخدام سنوية حتى يتوقف الاستخدام الفعلي.وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إدارة أراضي إسرائيل بعثت برسالة إلى الأونروا بعد الموافقة على طلب وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف بطرد الوكالة الأممية.وأشار موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي إلى أن "وزير الإسكان أعلن عن هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر من طلبه استكشاف إمكانية طرد الوكالة لأسباب سياسية وأمنية، وقد جاءت بعد العثور مؤخرا على المسار الذي من شأنه أن يسمح بالخطوة بداعي خرق الاتفاق التعاقدي الذي كان قائما".علاوة على ذلك أُمرت الأونروا بالوقف الفوري لأي استخدام غير قانوني وتدمير كل ما تم بناؤه بشكل مخالف للقانون. (روسيا اليوم)