"حماس": مستعدون لاتفاق كامل إذا أوقفت إسرائيل الحرب

اعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان، اوردته "رويترز" إنها أبلغت الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار بأنها مستعدة للتوصل إلى “اتفاق كامل” يتضمن صفقة شاملة لتبادل الرهائن والسجناء إذا أوقفت إسرائيل حربها و”عدوانها” على سكان قطاع غزة.

في هذا الوقت، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مستشار " الأمن القومي" الإسرائيلي تساحي هنغبي، أن الحكومة الحالية لن تأخذ قرارا بوقف الحرب مقابل استعادة كافة الأسرى.

وأضاف : " لا أعتقد أن هذه الحكومة ستنجح في استكمال صفقة التبادل كلها".

وشدد على أن " الجزء الإنساني من الصفقة سنبرمه خلال عدد قليل من الأشهر". (الوكالة الوطنية)