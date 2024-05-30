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عربي-دولي

بسبب حرب غزة.. مسؤول أميركي يستقيل من "USAID"

Lebanon 24
30-05-2024 | 15:22
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اعتراضاً على التناقض في نهج "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" بين التعامل مع الفلسطينيين ومع غيرهم، أعلن مسؤول أميركي جديد استقالته من الوكالة.
وقال ألكسندر سميث، وهو أحد مستشاري الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، "USAID"، إنه خُيّر بين الاستقالة والإقالة بعد إعداده عرضاً بشأن وفيات الأمهات والأطفال بين الفلسطينيين، وتم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة من جانب مسؤولي الوكالة، الأسبوع الماضي.
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واختار سميث، وهو مستشار أول في مجال النوع الاجتماعي وصحة الأمهات وصحة الطفل والتغذية، الاستقالة َبعد 4 أعوام أمضاها في الوكالة.
 
وشكا في رسالة استقالته التي قدمها إلى رئيسة الوكالة، سامانثا باور، التناقضات في نهج الوكالة بشأن التعامل مع مختلف البلدان والأزمات الإنسانية، والمعاملة العامة للفلسطينيين. (الميادين)

المصدر: الميادين
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