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أوكرانيا تعلن تدمير قاربين عسكريين روسيين في القرم

Lebanon 24
30-05-2024 | 16:20
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نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أن قواته استخدمت مسيّرات بحرية لتدمير قاربين كانا في دورية قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو.

 وأكد الجهاز، عبر «تلغرام»، أن وحدة القوات الخاصة «المجموعة 13» التابعة له، التي تستخدم مسيّرات بحرية، هاجمت بنجاح قوارب روسيا في القرم، مشيراً إلى أن روسيا استخدمت طائرات مقاتلة ومروحيات في محاولة لتدمير المسيّرات في خليج فوزكا شمال غرب القرم، كما أطلقت عليها النار باستخدام أسلحة خفيفة ومدافع عيار 30 ملم.

 ونشر تسجيلاً مصوّراً لمروحية تطلق النار في المياه ونيران تشتعل، على ما يبدو، عند الشاطئ، مشيراً إلى أن ذلك لم يمنع الأوكرانيين من "إتمام مهمتهم القتالية بنجاح". ( الوكالة الوطنية)

 

 

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