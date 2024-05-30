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عربي-دولي

لإعادة فتح معبر رفح.. "اتفاق مبدئي" بين مصر وإسرائيل هذه تفاصيله

Lebanon 24
30-05-2024 | 16:04
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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مصر وإسرائيل اتخذتا "قرارا مبدئيا" بإعادة فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، وذلك في ظل الضغوط "الشديدة" التي مارستها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بهذا الشأن؛ فيما كشف موقع "واللا" الإسرائيلي أن البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماعا ثلاثي في القاهرة خلال أيام.
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وكانت السلطات المصرية قد رفضت إعادة فتح حدودها مع غزة بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وقال مسؤول مصري في وقت سابق: " طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح، فإن مصر لن ترسل شاحنة واحدة إلى رفح".

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، أشار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إلى أن الحكومة الحالية لن تأخذ قرارا بوقف الحرب مقابل استعادة كافة الأسرى.

وأضاف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: " لا أعتقد أن هذه الحكومة ستنجح في استكمال صفقة التبادل كلها".

وشدد على أن " الجزء الإنساني من الصفقة سنبرمه خلال عدد قليل من الأشهر". (سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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