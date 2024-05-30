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عربي-دولي

قتيل وجرحى في غارات أميركية بريطانية على الحديدة

Lebanon 24
30-05-2024 | 17:48
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قالت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إن شخصا لقي حتفه وأصيب آخرون جراء ضربات أميركية بريطانية على الحديدة باليمن.

وذكرت قناة المسيرة التابعة لميلشيا الحوثي إن الغارات استهدفت معسكر النهدين ومحيط مطار صنعاء ومواقع عدة في الحديدة.
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وفي منشور على منصة إكس، أكدت القناة أن الغارات استهدفت مبنى الإذاعة بمديرية الحوك في محافظة الحديدة، إضافة إلى 6 غارات على صنعاء العاصمة والمحافظة.

ولم يصدر عن واشنطن أو لندن حتى الساعة أي تأكيد أو نفي لهذه الأنباء.
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