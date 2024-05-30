Advertisement

عربي-دولي

إدانة ترامب بكل التهم في محاكمته الجنائية في نيويورك

Lebanon 24
30-05-2024 | 18:23
A-
A+
Doc-P-1206069-638527155653171624.jpg
Doc-P-1206069-638527155653171624.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دانت هيئة المحلفين في نيويورك الرئيس السابق دونالد ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه في قضية دفع أموال خلافاً للقانون لشراء صمت ممثّلة أفلام، في تطوّر مزلزل يأتي قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.
Advertisement
وبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أميركي سابق يُدان جنائياً، على الرّغم من أنّ هذا الحُكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.
وأعلن القاضي خوان ميرشان الذي يرأس محاكمة ترامب في نيويورك أن العقوبة بحق الرئيس الأميركي السابق ستصدر في 11 تموز المقبل. وأمهل القاضي فريق الدفاع عن الملياردير الجمهوري حتى 13 حزيران لتقديم دفوعه وللنيابة العامّة حتى 27 حزيران للردّ على هذه الدفوع.

واعتبر ترامب حُكم الإدانة الجنائية عاراً، مؤكّداً أنّ "الحُكم الحقيقي سيُصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2024-05-30
17:48 | 2024-05-30
16:40 | 2024-05-30
16:20 | 2024-05-30
16:04 | 2024-05-30
16:00 | 2024-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24