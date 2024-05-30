إدانة ترامب بكل التهم في محاكمته الجنائية في نيويورك

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دانت هيئة المحلفين في نيويورك الرئيس السابق دونالد ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه في قضية دفع أموال خلافاً للقانون لشراء صمت ممثّلة أفلام، في تطوّر مزلزل يأتي قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.وبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أميركي سابق يُدان جنائياً، على الرّغم من أنّ هذا الحُكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.وأعلن القاضي خوان ميرشان الذي يرأس محاكمة ترامب في نيويورك أن العقوبة بحق الرئيس الأميركي السابق ستصدر في 11 تموز المقبل. وأمهل القاضي فريق الدفاع عن الملياردير الجمهوري حتى 13 حزيران لتقديم دفوعه وللنيابة العامّة حتى 27 حزيران للردّ على هذه الدفوع.واعتبر ترامب حُكم الإدانة الجنائية عاراً، مؤكّداً أنّ "الحُكم الحقيقي سيُصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني".