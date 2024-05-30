بعد قرار إدانته في قضية دفع الأموال للممثلة الإباحية.. هكذا علّق ترامب!

أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق دونالد ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.

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ووصف الرئيس الأميركي السابق والمرشح المحتمل للرئاسة دونالد ترامب قرار هيئة المحلفين بإدانته في قضية دفع الأموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز بأنه "مخز".وقال ترامب للصحفيين بعد الإعلان عن قرار المحكمة، يوم الخميس: "هذا كان مخزيا"، متهما القاضي الذي ينظر في قضيته بالفساد والانحياز.وأضاف ترامب: "نحن سنواصل الكفاح حتى النهاية. أنا شخص بريء تماما.. وأنا أناضل من أجل بلادنا ودستورنا".وبالتالي يكون ترامب أول رئيس أميركي مدان بتهم جنائية.ولا يزال من حقه الطعن في قرار المحكمة، الذي لن يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية والمشاركة في انتخابات الرئاسة. (روسيا اليوم)