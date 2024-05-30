Advertisement

عربي-دولي

بعد قرار إدانته في قضية دفع الأموال للممثلة الإباحية.. هكذا علّق ترامب!

Lebanon 24
30-05-2024 | 23:06
A-
A+
Doc-P-1206089-638527325822113586.jpg
Doc-P-1206089-638527325822113586.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق دونالد ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.
 
ووصف الرئيس الأميركي السابق والمرشح المحتمل للرئاسة دونالد ترامب قرار هيئة المحلفين بإدانته في قضية دفع الأموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز بأنه "مخز".
Advertisement

وقال ترامب للصحفيين بعد الإعلان عن قرار المحكمة، يوم الخميس: "هذا كان مخزيا"، متهما القاضي الذي ينظر في قضيته بالفساد والانحياز.

وأضاف ترامب: "نحن سنواصل الكفاح حتى النهاية. أنا شخص بريء تماما.. وأنا أناضل من أجل بلادنا ودستورنا".

وبالتالي يكون ترامب أول رئيس أميركي مدان بتهم جنائية.

ولا يزال من حقه الطعن في قرار المحكمة، الذي لن يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية والمشاركة في انتخابات الرئاسة. (روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:08 | 2024-05-31
01:45 | 2024-05-31
01:38 | 2024-05-31
01:28 | 2024-05-31
01:23 | 2024-05-31
01:22 | 2024-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24