مسؤول عسكري إسرائيلي يعترف: لن نستطيع أن نستعيد الأسرى من غزة

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اعترف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، خلال جلسة مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحالية "لن تكون قادرة" على إعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة، لافتًا إلى إن "الحكومة غير مستعدة لوقف الحرب مقابل الإفراج عنهم".كما كشف هنغبي عن موقف حكومة بنيامين نتنياهو من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" يشمل صفقة تبادل، في ظل الحديث عن مقترحات مختلفة متعددة المراحل تبدأ جميعها بـ"مرحلة إنسانية" تشمل النساء وكبار السن والمرضى.وأوضح تساحي هنغبي، قائلا: "سنكون قادرين على تحقيق المرحلة الأولى من الصفقة، الجزء الإنساني، في غضون بضعة أشهر قصيرة، ولن يستغرق الأمر أشهرا أو سنوات طويلة.. لا أعتقد أن الحكومة ستكون قادرة على إتمام الصفقة بأكملها".وأضاف: "هذه الحكومة لن تتخذ قرارا بوقف الحرب مقابل إعادة جميع الرهائن، يجب أن نواصل القتال حتى لا يكون هناك 7 أكتوبر آخر في عام 2027".كما ذكر أنه "إذا لم يعد الرهائن في غضون بضعة أسابيع أو أشهر قليلة، فليس لدينا خطة طوارئ بديلة، سنواصل القتال في غزة والشمال، وعندها فقط سنجلس لتقييم الوضع".وفي تعليق على هذه الأقول قال قريب أحد الأسرى: "إذا قد ضعنا"، فيما أجابه هنغبي: "صحيح". (روسيا اليوم)