Advertisement

عربي-دولي

بعد غارة أوكرانية على كراسنودار... حريق يلتهم مستودع نفط روسي

Lebanon 24
30-05-2024 | 23:15
A-
A+
Doc-P-1206092-638527330732873194.jpg
Doc-P-1206092-638527330732873194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال حاكم منطقة كراسنودار بجنوب روسيا إن النيران اندلعت في مستودع للنفط بالمنطقة وأصيب عدد من الأشخاص بعد ضربة جوية أوكرانية استهدفت في وقت مبكر من يوم الجمعة منشآت نفطية.


وقال فينيامين كوندراتييف حاكم كراسنودار عبر تطبيق تيليجرام "الوضع أكثر خطورة في منطقة تيمريوك - البنية الأساسية لمستودع النفط هناك تضررت بسبب ضربة جوية: ثلاثة صهاريج منتجات نفطية تضررت واحترقت".
Advertisement
وأضاف "يجري حاليا إخماد الحريق... وللأسف هناك جرحى بين العاملين في المستودع".
يأتي الهجوم بعد أن  قال مسؤولون محليون في ساعة مبكرة من إن صواريخ روسية أصابت ثلاثة مواقع في خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين.
وتشير الروايات إلى أن الصواريخ أصابت مبنى سكنيا من خمسة طوابق ومتجرا في مبنى من ثلاثة طوابق ومصنعا للخياطة.
وقال المسؤول المحلي أوليه سينيهوبوف إن الهجمات على منطقة نوفوبازارسكي بالمدينة استخدمت تكتيك "النقر المزدوج" الذي لوحظ في الآونة الأخيرة ويعني توجيه ضربة ثانية بعد وقت قصير من ضربة أولى على موقع معين.
وذكر أنه بحسب المعلومات الأولية فقد تم استخدام صواريخ إس-300.
 
ورغم أن منظومة S300 هي صواريخ دفاعية، إلا أن مصادر عسكرية روسية أشارت إلى أنه مع بعض التعديلات، يمكن لنظام S-300 أن يستهدف بشكل فعال البنية التحتية الأرضية الرئيسية مثل المقر الرئيسي ومحطات الرادار وحظائر الطائرات، بمدى يصل إلى 120 كيلومترًا عند إطلاقه على مسار باليستي.

وقال فولوديمير تيموشكو قائد شرطة خاركيف إنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى نظرا لحجم الدمار واحتمال حدوث إصابات بشظايا. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:08 | 2024-05-31
01:45 | 2024-05-31
01:38 | 2024-05-31
01:28 | 2024-05-31
01:23 | 2024-05-31
01:22 | 2024-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24